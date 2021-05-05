Belediye ekipleri aç kalan güvercinler için seferber oldu
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Belediye ekipleri aç kalan güvercinler için seferber oldu

Belediye ekipleri aç kalan güvercinler için seferber oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle İzmit Sanayi Sitesi'ndeki dükkanında bakımını üstlendiği güvercinleri beslemeye gidemeyen vatandaşın yardımına belediye ekipleri koştu.

Sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle İzmit Sanayi Sitesi'ndeki dükkanında bakımını üstlendiği güvercinleri beslemeye gidemeyen vatandaşın yardımına belediye ekipleri koştu. Zabıta aracı ile güvercinlerine ulaştırılan şahıs, hayvanlarını besleyerek ihtiyaçlarını giderdi.

29 Nisan'da başlayan ve 17 Mayıs'ta sona erecek olan tam kapanma sürecinde dışarı çıkamadığı için güvercinlerini beslemeye gidemeyen vatandaşın yardımına belediye ekipleri koştu. Sokağa çıkma yasağı sebebiyle İzmit Sanayi Sitesi'ndeki dükkanında bakımını üstlendiği güvercinlerinin yanına gidemeyerek ihtiyaçlarını karşılayamayan Uğur Yetkin, İzmit Belediyesi'nden yardım talebinde bulundu. Yetkin'in talebine üzerine hızla harekete geçen İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Yetkin'i ikamet ettiği Cumhuriyet Parkı mevkiindeki evinden alarak güvercinlerinin bulunduğu dükkanına götürdü. Burada güvercinleri ile ilgilenerek onların yem ve sularını veren Yetkin, yumurtalarını da kontrol ederek yine zabıta ekiplerince evine götürüldü.

"Kısa sürede döndüler"

Güvercinleri beslemesine yardımcı olan belediye ekiplerine teşekkür eden Uğur Yetkin, "Tam kapanma döneminde olmamıza karşın güvercinlerime bakmam gerekiyordu. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile iletişime geçerek güvercinlerime yem vermek ve ihtiyaçlarını giderebilmek için bulundukları yere gitmem gerektiğini ilettim. Sağ olsun kendisi çok kısa sürede geri dönüş yaparak benimle ilgileneceklerini söyledi" dedi.

Evinden alarak güvercinlerine kavuşturdular

Güvercinlerinin bakımını yapabildiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Yetkin, "Durumumu anlattıktan sonra Zabıta Müdürlüğü ekipleri beni evden aldı ve güvercinlerimin bulunduğu yere götürdü. Güvercinlerime yem verene kadar bekleyip tekrardan evime bırakan İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Bir tek Fatma Başkan bana yardımcı oldu. Kendisine çok teşekkür ediyor ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Belediye ekipleri aç kalan güvercinler için seferber oldu
Belediye ekipleri aç kalan güvercinler için seferber oldu
Belediye ekipleri aç kalan güvercinler için seferber oldu
Belediye ekipleri aç kalan güvercinler için seferber oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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