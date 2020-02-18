Belediye ekipleri 3 katlı metruk binayı yıktı

18.02.2020 18:20 | Son Güncelleme: 18.02.2020 18:20

Çorum'da Kunduzhan Mahallesi'nde bulunan 3 katlı metruk bina Belediye ekipleri tarafından yıkıldı.



Uzun zamandır kullanılmayan ve alkol ve uyuşturucu bağımlılarının buluşma noktası haline gelen metruk bina için mahalle sakinleri bir süredir yıkılması için talepte bulunuyordu. Belediye meclisi'nden çıkan yıkım kararının ardından harekete geçen belediye ekipleri mahalle muhtarlığı'nın hemen karşısında bulunan metruk binanın yıkımını gerçekleştirdiler.



'Muhtardan Başkan Aşgın'a teşekkür



Kunduzhan Mahallesi Mahalle Muhtarı Kadir Akçal, yıkım kararı için Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'a teşekkür etti. Daha önce de defalarca metruk evin yıkılması için Belediyeye müracaatta bulunduklarını dile getiren Muhtar Akçal, "Nihayet karar verildi ve yıkıldı. Burası daha önceden uyuşturucu kullananların mesken tuttukları bir binaydı. Artık mahalleli rahat bir nefes alacak, Belediyemize ve Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Mahalle sakinlerini tedirgin ve rahatsız eden bu tarz metruk binaların yıkımlarının devam etmesini istiyoruz" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA