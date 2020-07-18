Belediye ekiplerce cadde ve sokakları baştan aşağı yıkandı Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde belediye ekiplerince cadde ve sokakları baştan aşağı yıkandı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde belediye ekiplerince cadde ve sokakları baştan aşağı yıkandı.

Pazaryeri Belediye Başkanlığına bağlı temizlik işleri çalışanları ilçe genelindeki tüm cadde ve sokakları baştan aşağı yıkadı. Ekipler başta ilçenin en işlet yeri olan Bursa ve Bahattin Şeker caddelerini adeta pırıl pırıl yaparken, yaz aylarında toz oluşmaması için çalışmaların aralıksız devam edeceğini bildirildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA