Belediye ekibi sahipsiz hayvanları kendi elleriyle besledi Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sahipsiz hayvanları kendi elleriyle besledi.

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sahipsiz hayvanları kendi elleriyle besledi.

Hakkari'den 7 kilometre mesafede bulanan Hakkari-Çukurca kara yolu üzerindeki barınma alalında yaşamını sürdüren sahipsiz hayvanlara yönelik beslenme çalışmaları devam ediyor. Hayvanların aç kalmamaları için belirli noktalara düzenli olarak yiyecek bırakan Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yavru köpekleri bazen de kendi elleriyle besliyorlar.

Hayvanların yaşam noktalarına kuru mama ve sakatat bırakan veteriner ekipleri, kış aylarında olduğu gibi yaz aylarında da sahipsiz hayvanların beslenmesini aksatmadıklarını ifade ettiler. - HAKKARİ

Kaynak: İHA