Belediye devreye girdi, yüzlerce esnafın ruhsatı iptal olmaktan kurtuldu Belediye devreye girdi, yüzlerce esnafın ruhsatı iptal olmaktan kurtuldu Bursa'da anıtlar kurulu kararıyla ruhsatları iptal olma tehlikesi yaşayan yüzlerce esnafın sıkıntısını Mudanya Belediyesi devreye girerek çözdü.

Belediye devreye girdi, yüzlerce esnafın ruhsatı iptal olmaktan kurtuldu

BURSA - Bursa'da anıtlar kurulu kararıyla ruhsatları iptal olma tehlikesi yaşayan yüzlerce esnafın sıkıntısını Mudanya Belediyesi devreye girerek çözdü.

Mudanya ilçesinin tarihi mahallelerinde iş yerleri bulunan yüzlerce esnaf kurul kararıyla iş yerlerini kapatmak durumunda kalacaktı. Esnafın mağdur olmamış için harekete geçen Mudanya Belediyesi, bölge için hazırladığı plan revizyonunun, istenilen ek plan notlarıyla Anıtlar Kurulu'na sundu.

Mudanya Belediyesi tarafından 1/ bin ölçekli Plan Revizyon ve Plan Notları, yapılan düzeltmelerin 1/5 bin ölçekli koruma amaçlı nazım imar planını ilgilendiren kısımlarında işlenerek kurula iletilecek. Mevcut SİT sınırı değişiklikleri, halihazırda gelişmiş ticaret alanlarının yeniden düzenlenmesi ve ticaret-hizmet-konut fonksiyonlarının da özgünlükte korunmasına yönelik kararların revize edilmesi sağlanacak. İlçede mağdur olma durumuyla karşı karşıya kalacak esnafları tek tek ziyaret eden Başkan Türkyılmaz, belediye olarak esnafımızın yanındayız mağdur olmamanız için elimizden geleni yapacağız mesajı verdi.

Yaptığı esnaf ziyaretinin ardından açıklama yapan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Uzun yıllardır bir sürü sorunların yaşandığı Girit mahallesindeyiz. Bizim göreve geldiğimiz günden itibaren söylediğimiz bir şey vardı. Mudanya sanayi kenti olamaz dedik. Mudanya eğitim kenti olmalı var olan köylüsünü kalkındırmalı ve Mudanya turizmle gelişmeli ilçemiz dünyanın en güzel kenti, mücadelemiz dün sonuç verdi. Buradaki işletmelerin tamamının kapatılması söz konusuydu. Bu sadece Mudanya'nın meselesi değil, Mudanya gibi özellikleri olan Türkiye'nin sorunu dedik. Bu meselenin çözülmesi için yapılması gereken her şeyi yaptık. Anıtlar kurulunun bizden teknik anlamda bizden istediği her şeyi yerine getirildi. Yasal olarak meclis kararları alındı. Bir çok engellemeye rağmen mutlu sonuca ulaştık. Ben buradan Mudanyalı esnafımıza ve Türkiye'mize hayırlı olsun diyorum. Türkiye turizmi için çok önemli karar bunun faydalarını önümüzdeki günlerde göreceğiz" dedi.

Başkan Türkyılmaz'a esnaf ziyaretinde CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca ve partililer eşlik etti.

Kaynak: İHA