Belediye destekliyor, kıl keçisi üreten kadınların yüzü gülüyor
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Belediye destekliyor, kıl keçisi üreten kadınların yüzü gülüyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 40 üreticiye dağıtılan 2 dişi 1 erkek toplam 120 kıl keçisinin yavruları dünyaya gelmeye başladı.

Belediye destekliyor, kıl keçisi üreten kadınların yüzü gülüyor
02.09.2020 15:35 | Son Güncelleme: 02.09.2020 15:39

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 40 üreticiye dağıtılan 2 dişi 1 erkek toplam 120 kıl keçisinin yavruları dünyaya gelmeye başladı. Kıl keçileri bugüne kadar 26 yavru dünyaya getirdi. Yavruların da dünyaya gelmesiyle birlikte kıl keçisi üreticisinin yüzü güldü.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe'de 40 kadın üreticiye 2 dişi 1 erkek olmak üzere toplamda 120 kıl keçisi dağıtmıştı. Yetiştiriciliği gün geçtikçe azalan kıl keçisinin hem popülasyonunu hem de kadın üretici sayısını arttırmak amacıyla Menteşe ilçesinde 40 üreticiye 2 dişi 1 erkek olmak üzere 120 Kıl Keçisinin dağıtılmasıyla başlayan Kıl Keçisi projesi il genelinde yaygınlaştırılarak devam edecek. Belediyenin veteriner hekimleri dağıtılan kıl keçilerinin sağlık kontrolü ile yakından ilgileniyor. Veteriner hekimler kıl keçilerinin sağlık kontrolünü ultrasonla gerçekleştiriyor. Böylelikle keçilerin gebelikleri dahil diğer hastalıkları da belirlenebiliyor.

Başkan Gürün: "Kadınlarımıza desteğimiz sürecek"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Muğla'da kırsaldan kente göçüşün diğer illere göre daha düşük olduğunun altını çizerken, "Başka illerde kırsaldan kente göçüş çok yüksek ancak Muğla'da bizim köylümüz toprağına sahip çıkıp üretmeye devam ediyor. Burada en önemli faktör kadınlarımızdır çünkü üretimde kadınlarımız ön plana çıkıyor. Üretimin ana aktörü kadınlarımızla Alım Garantili çiçek üretiminde, Koku vadisi projemizde birlikte hareket ediyoruz. Milli ekonominin temeli tarım, tarımın ana aktörü de üretici kadınlarımızdır. Menteşe ilçemizde başlattığımız ve ilk meyvelerini aldığımız Kıl Keçisi desteği önümüzdeki aylarda diğer ilçelerimizde devam edecek" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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