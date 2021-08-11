Belediye destek sundu, kadınlar ilmekleri kültürel devamlılık için atmaya başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Belediye destek sundu, kadınlar ilmekleri kültürel devamlılık için atmaya başladı

İhlas Haber Ajansı / Enderhan Öz - Haberler | Yerel

- Belediye destek sundu, kadınlar ilmekleri kültürel devamlılık için atmaya başladı Emekçi kadınlar, el işi örgüleri ile ev ekonomilerine destek sunuyor Kırşehir Belediyesi tarafından kurulan Kadın Emek Pazarında emekçi kadınlar kültürel devamlılığı sağlamak için tespih çekip ilmekleri...

- Belediye destek sundu, kadınlar ilmekleri kültürel devamlılık için atmaya başladı

Emekçi kadınlar, el işi örgüleri ile ev ekonomilerine destek sunuyor

KIRŞEHİR - Kırşehir Belediyesi tarafından kurulan Kadın Emek Pazarında emekçi kadınlar kültürel devamlılığı sağlamak için tespih çekip ilmekleri kültürel devamlılık için atıyor.

Cacabey Meydanı'nda açılan ve belediye tarafından desteklenen Kadın Emek Pazarında kadınlar, el işi ürünlerini sergileyerek yaptıkları satışlarla ev ekonomilerine destek sunuyor. Kadın Emek Pazarı'nda emekçi kadınların ürettikleri ürünler ise Kırşehir halkıyla belediyenin yaptığı organizasyon ile buluşturuluyor. Açılan çadırda doğal taşlara olan merakını değerlendiren ve geliştiren Fatma Akbayır, açılan stant ile ev ekonomisine katkı sağladığını söyledi. Akbayır, "Kendimde doğal taş merakı vardı. Sürekli alıyordum. Bu merakımın üzerine giderek ilerletme kararı aldım. Doğal taşların ve boncukların takılarını yapmaya başladım. Takı ile birlikte sunulan imkanla da satış yaparak ev ekonomimize katkı sunmaya başladım" dedi. Taşlardan yapılan ürünlerin de şifalarını anlatan Akbayır, ilginin de şehirde beklenen üstünde olduğunu söyledi.

Toplumsal yaşamın tüm alanlarında eşit hak ve fırsatlara kadınların da sahip olmalarının önünün açılması adına oluşturulan alanda hem alışveriş yapan hem de El Sanatları Öğretmeni olan Rabia Altıok, açılan pazar alanının kadınlar tarafından sahiplenilmesinin önemli olduğunu belirtti. Altıok, "Belediyenin böyle bir etkinlik yapıyor olması Kırşehirli kadınlar açısından önemli, eski yada yeni geleneksel el sanatlarının el emeğinin bu şekilde değer görmesinin yanı sıra kadınların bütçeleri açısından da önemli hal alıyor. El Sanatları Öğretmeni olarak ise bu kadar emekçi kadını bir arada görmenin de mutluluğunu yaşıyorum" diye konuştu. Kültürel devamlılık için Kadın Emek Pazarına gelerek ince eleyip sık dokuduğu örme bebekleri satan Kadriye Karlı, kültürel mirasın devamlılığı için örgü ördüğünü ifade etti. Karlı; "Kırşehir'de, şehrin meydanında oluşturulan emekleri ve kültürü yaşatmak için örgü bebek örüyorum. İlgi ise güzel. Yaz mevsimi olduğu için ise talep daha çok" şeklinde konuştu.

Ahilik, değerlerinin yaşatılmaya çalışıldığı şehirde kadınların emeklerinin de sürdürülebilmesi için belediye düzenli olarak stant alanları açarken Ahi Külliyesi yanında yer alan alanda da kadınlar çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye destek sundu, kadınlar ilmekleri kültürel devamlılık için atmaya başladı
Belediye destek sundu, kadınlar ilmekleri kültürel devamlılık için atmaya başladı
Belediye destek sundu, kadınlar ilmekleri kültürel devamlılık için atmaya başladı
Belediye destek sundu, kadınlar ilmekleri kültürel devamlılık için atmaya başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Enderhan Öz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Gülben Ergen Demet Akalın Berdan Mardini Mohammed Al Saloussi
Spor Fatih Terim Lionel Messi Alex Teixeira Rachid Ghezzal Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Belediye destek sundu, kadınlar ilmekleri kültürel devamlılık için atmaya başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.08.2021 15:39:46. #1.13#

title