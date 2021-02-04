Belediye Derincespor: 1-5
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Belediye Derincespor: 1-5

04.02.2021 15:07 | Son Güncelleme: 04.02.2021 15:11
Belediye Derincespor: 1-5

STAT: Manisa 19 MayısHAKEMLER: Serkan Eryılmaz (xx), Mustafa Çevik (xx), Sabri Üstünel (xx)MANİSASPOR: Abdülkadir (x) - Bünyamin (x) (Dk. 77 Polat x), Çağrı Buğra (x) (Dk. 61 Onur x), Atakan (x), Kaan (x), Çağrı Gülcü (x) (Dk. 77 Berkay x), Mehmet (xx), Serhat (x), Bahtiyar (x) (Dk.

STAT: Manisa 19 Mayıs

HAKEMLER: Serkan Eryılmaz (xx), Mustafa Çevik (xx), Sabri Üstünel (xx)

MANİSASPOR: Abdülkadir (x) - Bünyamin (x) (Dk. 77 Polat x), Çağrı Buğra (x) (Dk. 61 Onur x), Atakan (x), Kaan (x), Çağrı Gülcü (x) (Dk. 77 Berkay x), Mehmet (xx), Serhat (x), Bahtiyar (x) (Dk. 56 Oğuzhan x), Adnan (x), Emre (xx)BELEDİYE DERİNCESPOR: Yunus Emre (xx) - Efe (xxx), Tayfun (xxx), Osman (xxx), Sinan (xx), Rıdvan (xx), Sercan (xx) (Dk. 75 Bertuğ xx), Mehmet Tosun (xxx) (Dk. 87 Mesut Can), Melih (xx) (Dk. 82 Kubilay xx), Mehmet Bağlı (x) (Dk. 46 Sefa xx), Muhammed (xxxx) (Dk. 75 Tayfur xx)GOLLER: Dk. 30 Emre (Manisaspor), Dk. 39, Dk. 55, Dk. 71 Muhammed, Dk. 65 Bünyamin (Kendi kalesine), Dk. 87 Mehmet Tosun (Bld Derince)SARI KARTLAR: Atakan, Bahtiyar (Manisaspor)

MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta son sırada yer alan Manisaspor, 17'nci haftada konuk ettiği Play-Off hedefindeki Belediye Derincespor'a 1-0 öne geçtiği maçta 5-1 mağlup oldu.Ev sahibi ekibin golünü 30'uncu dakikada Emre atarken, 39'uncu dakikada Muhammed'le skora denge getiren konuk takım, aynı futbolcunun 55'inci dakikada attığı golle 2-1 öne geçti.65'inci dakikada Manisasporlu Bünyamin kendi kalesine gol atarken, Muhammed 71'inci dakikada bir kez daha sahneye çıkıp hat-trick yaptı. Belediye Derincespor adına son sözü 87'nci dakikada Mehmet Tosun söyledi: 1-5. Bu sonuçla Manisapor 9 puanda kalırken, Derince temsilcisi 27 puana ulaştı. Manisaspor Teknik Direktörü Bülent Ataman, hakemlere gösterdiği itirazlar nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek tribüne gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Mehmet Ali Çelebi Temel Karamollaoğlu
Magazin Özcan Deniz Acun Ilıcalı Deniz Akkaya Bülent Serttaş
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Gökhan Gönül Aykut Kocaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ankara Rektör Antalya Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Belediye Derincespor: 1-5 - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.2.2021 15:19:02. #1.16#
title