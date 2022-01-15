Belediye deposundan tekne motoru hırsızlığına 5 tutuklama - Haberler
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Belediye deposundan tekne motoru hırsızlığına 5 tutuklama

Belediye deposundan tekne motoru hırsızlığına 5 tutuklama
Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Haberler | Güncel

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, belediyeye ait depodan 2 tekne motoru çalıp, İstanbul'da sattıkları belirlenen ve gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i, tutuklandı.

KEŞAN, EDİRNE (DHA) - EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, belediyeye ait depodan 2 tekne motoru çalıp, İstanbul'da sattıkları belirlenen ve gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i, tutuklandı.

Olay, Aşağı Zaferiye Mahallesi Namık Kemal Caddesi'ndeki Keşan Belediyesi'ne ait depoda meydana geldi. Plakaları sökülmüş kapalı kasa kamyonetle depoya gelen şüpheliler, içerideki 2 tekne motorunu 10 dakikada kamyonete yükleyip kaçtı. İhbarla adrese gelen polis ekipleri, inceleme başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık şüphelilerinin H.A., A.K., N.E., Y.G., E.D., T.Ç. ve G.M. olduğunu tespit etti. Şüpheliler, polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. T.Ç. ve G.M., ifadelerinde hırsızlığı itiraf ederken, tekne motorlarını Y.G. ve H.A.'nın İstanbul'da sattıklarını söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K. ve N.E., savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı; Y.G., E.D., G.M., T.Ç. ve H.A. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Belediye deposundan tekne motoru hırsızlığına 5 tutuklama

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EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, belediyeye ait depodan 2 tekne motoru çalıp, İstanbul'da sattıkları belirlenen ve gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i, tutuklandı.

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