Belediye Deposundan Hırsızlık

- Hırsızlık anına ait güvenlik kamerası görüntüleri

Bafra Belediyesinden hırsızlık

Samsun'da Bafra Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünden malzeme çalındığı bildirildi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğünün deposuna giren hırsızlarca iki motorlu hızar, hilti, büyük matkap ile 30 litre benzinin çalındığı belirtilerek, emniyete şikayetçi olundu.

Bafra Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı.