Belediye Deposundan Hırsızlık
- Hırsızlık anına ait güvenlik kamerası görüntüleri Bafra Belediyesinden hırsızlıkSamsun'da Bafra Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünden malzeme çalındığı bildirildi.
- Hırsızlık anına ait güvenlik kamerası görüntüleri
Bafra Belediyesinden hırsızlık
Samsun'da Bafra Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünden malzeme çalındığı bildirildi.
Park ve Bahçeler Müdürlüğünün deposuna giren hırsızlarca iki motorlu hızar, hilti, büyük matkap ile 30 litre benzinin çalındığı belirtilerek, emniyete şikayetçi olundu.
Bafra Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı.