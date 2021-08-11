Belediye Depolarında Barkod Okuma Sistemine Geçildi
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Belediye Depolarında Barkod Okuma Sistemine Geçildi

Belediye Depolarında Barkod Okuma Sistemine Geçildi
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Belediye Depolarında Barkod Okuma Sistemine GeçildiÇankırı Belediyesi, Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü bünyesinde araç ve ekipmanları ile yedek parçaların muhafaza edildiği depolarda barkod okuma sistemine geçti.

Belediye Depolarında Barkod Okuma Sistemine Geçildi

Çankırı Belediyesi, Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü bünyesinde araç ve ekipmanları ile yedek parçaların muhafaza edildiği depolarda barkod okuma sistemine geçti. Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, barkod okuma sistemi ile malzeme bilgilerinin hatasız olarak girilmesini sağladıklarını, malzeme kontrolünü kolayca yaptıklarını, zamandan tasarruf ettiklerini ve personel verimliliğini arttırdıklarını ifade etti.

Çankırı Belediyesi, malzeme ve iş gücünü etkili kullanmak için yeni yöntemler uyguluyor. Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü atölyelerindeki ve depolarındaki tüm malzemelere barkod numarası veren Belediye, barkod okuma sistemi ile denetim sağlıyor. Malzeme kontrolünün sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlayan uygulama sayesinde depodaki malzemelere kolayca ulaşılabiliyor. Araç ve ekipmanların bakım, onarım ve tamirinde kullanılan tüm yedek parçaların ve diğer malzemelerin depo giriş ve çıkışları barkod okuyucu sistemi ile gerçekleştiriliyor.

Habere ait diğer görseller: Haber tarihi: 2021-08-11 Son eklenen 10 haber: Tuzlu Bağlarına 6 km'lik Sathi KaplamaÇankırı Belediyesi Yolları İyileştiriyorTatlıçay Çalışmaları Son Hızla Devam Çankırı Belediyesi'nden Haftanın Özeti Çocuklar Doyasıya EğlendiÇankırı Belediyesinden "Şehrimi Tanımama Engel Yok" Gezisi Kuşaklararası Kültürel Köprü Projesi Çocuklar ile Büyükleri Buluşturuyor "S Plaka" Sahiplerine Pandemi DesteğiÇankırı'da Merdivenler Çiçek AçtıEsentepe Çocuk Sesleri ile Yankılandı

Kaynak: Habermetre

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