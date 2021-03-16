Belediye'den hayvan koruma görevlisi eğitimi
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Belediye'den hayvan koruma görevlisi eğitimi

16.03.2021 16:03 | Son Güncelleme: 16.03.2021 16:07
Belediye'den hayvan koruma görevlisi eğitimi

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi tarafından, yerel hayvan koruma görevlisi olmak isteyen 62 hayvansevere eğitim verilecek.

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi tarafından, yerel hayvan koruma görevlisi olmak isteyen 62 hayvansevere eğitim verilecek.

İl Hayvanları Koruma Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda yerel hayvan koruma görevlisi olmak isteyip başvurusu kabul edilen 62 hayvansevere Düzce Belediyesi tarafından eğitim verilecek. Özellikle kedi ve köpek gibi sahipsiz sokak hayvanlarının, bulundukları bölge ve mahallerde sorumluluğunu üstlenecek olan gönüllü hayvanseverler, aldıkları eğitimin ardından Düzce'de can dostlara düzenli olarak su ve mama temin edecek. Öte yandan koruma görevlileri, hasta ve yardıma muhtaç hayvanları da ilgili birimlerle görüşerek tedavi olmalarını sağlayacak. Koruma görevlileri sahipsiz hayvanların sahiplendirilmesi noktasında da aktif görev alacak. - DÜZCE

Belediye'den hayvan koruma görevlisi eğitimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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