Belediye'den "Evde Kal"anlara ücretsiz oyun
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Belediye'den "Evde Kal"anlara ücretsiz oyun

Belediye'den
08.05.2020 12:23 | Son Güncelleme: 08.05.2020 12:24

Sultanbeyli Belediyesi koronavirüs sebebiyle evde kalan çocuklar ve aileleri için eğitici ve öğretici bir oyun seti hazırladı.

Sultanbeyli Belediyesi koronavirüs sebebiyle evde kalan çocuklar ve aileleri için eğitici ve öğretici bir oyun seti hazırladı. Özel olarak hazırlanan 'Hızlı ve Tertemiz' adlı yarışma içerikli oyun, çocukların aileleriyle nitelikli vakit geçirmelerini sağlayacak.

Sultanbeyli'de yaşayan çocuklar koronavirüs salgını dolayısıyla evde kalmayı eğlenceye dönüştürmeye başladılar. 'Hızlı ve Tertemiz' adlı kutu oyunuyla ders dışı serbest zamanlarını eğlenceye dönüştüren çocuklar, oyun esnasında Covid-19 başta olmak üzere salgınlara karşı bilgilerini de artırıyorlar. Sultanbeyli Belediyesi tarafından hazırlatılan 'Hızlı ve Tertemiz' adlı oyun salgın süreci için özel olarak üretildi.

HIZLI VE TERTEMİZ OYUNU NASIL OYNANIYOR?

Oyun en az 2, en fazla 4 kişi ile oynanabiliyor. Oyunda hedef, başlangıç noktasından yola çıkarak engelleri ve sürprizleri aşıp bitiş noktasına varmaktır. Yarışmaya başlamak için oyun haritası açılır, düz bir yüzeye yayılır. Kutu içerisindeki ilerleme ve sürpriz kartları ters olarak haritadaki yerlerine yerleştirilir. Oyuncu sayısı kadar piyon başlangıç noktasına yerleştirilir, en sağdaki oyuncu bir ilerleme kartı çekerek oyuna başlar. Zar içermeyen 'Hızlı ve Tertemiz' de, her oyuncu sırası geldiğinde ilerlemek için bir kart çeker ve kartta yazan adım kadar ilerler. Sürpriz kartı çek hanesine gelen oyuncu bir sürpriz kartı çeker, kartta yazan talimata uyar. Katılımcılar sürpriz kartlarında bazen iyi bazen kötü sürprizlerle karşılaşacaktır. Bitişe ilk varan oyuncu oyunun galibi olur. 

"ÇOCUKLARIMIZ EVDE AİLELERİYLE NİTELİKLİ VAKİT GEÇİRSİN İSTEDİK"

Oyun setiyle ilgili değerlendirmeler yapan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, dünyanın büyük bir salgınla karşı karşıya olduğunu ifade ederek, "Ülkemizde bu süreç çok başarılı şekilde yönetilmeye devam ediyor. Sultanbeyli'de alınan tedbirleri büyük bir titizlikle uyguluyoruz. İlk günden itibaren çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu süreçte çocukların evde aileleriyle nitelikli vakit geçirmesi için 'Hızlı ve Tertemiz' adlı hem eğlendiren hem de bilgilendiren yarışmayı hazırladık. Bu süreçte hayat eve sığar diyerek aileler için ev içerisinde gerçekleştirebilecekleri faaliyetlerden oluşan projeler üretiyoruz.  'Hızlı ve Tertemiz'i 7'den 77'ye herkes oynayabiliyor. Ebeveynlerimizin çocuklarıyla birlikte oynamasını özellikle öneriyorum. Setimiz bu yönüyle hem aile içi iletişimi artıracak hem de çocuklarımızın ebeveynleriyle iyi vakit geçirmesine vesile olacak" dedi.

'HIZLI VE TERTEMİZ' OYUNUNA NASIL SAHİP OLABİLİRSİNİZ?

'Hızlı ve Tertemiz' oyununa sahip olabilmek için Sultanbeyli Belediyesinin Twitter hesabından atılan tweeti RT etmek yeterli olacak.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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