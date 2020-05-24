Belediye çocuklar için evlere bayram şekeri götürüyor
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Belediye çocuklar için evlere bayram şekeri götürüyor

Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmesiyle birlikte vatandaşlar bayramlarını evlerinde geçiriyor.

Belediye çocuklar için evlere bayram şekeri götürüyor
24.05.2020 15:19 | Son Güncelleme: 24.05.2020 15:22

Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmesiyle birlikte vatandaşlar bayramlarını evlerinde geçiriyor. Bahçelievler Belediyesi'de sokağa çıkamayan çocuğu olan ailelere şeker ikramı yaptı. Belediyeyi arayarak çocukları için şeker isteyen ailelere vefa sosyal destek ekipleri şekerlerini ulaştırdı.

Bu yıl Ramazan Bayramı'nda koronavirüs tedbirleri nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Sokağa çıkamayan vatandaşlar da bayramı evlerinde aileleriyle geçiriyor. Bahçelievler Belediyesi'de sokağa çıkamayan ve çocuğu olan ailelere 'Çocuklar için 4440311'i ara, bayram şekeri kapıda' sloganıyla şeker ikramı yapıyor. Belediyeyi arayarak çocukları için şeker isteklerini belirten vatandaşların evlerine vefa sosyal destek ekipleri şeker götürdü. Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır'da çağrıları cevaplayarak şeker taleplerini aldı.

ZENGİN : "BU KADAR ERKEN GELECEĞİNİ TAHMİN ETMİYORDUK"

Çocukları için Bahçelievler Belediyesi'ni arayıp şeker isteyen Caner Zengin, arkadaşlarından duyup aradığını söyledi. Beklediğinden hızlı şekilde ekiplerin evine geldiğini belirten Zengin, "Ben yaklaşık 45 gündür evdeyim. Hiç dışarıya çıkmıyorum desem yeridir. Sabahtan akşama kadar çocuklarla oyun oynuyoruz, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bir şekilde bu zor günleri atlatmaya çalışıyoruz. Belediyemizden de bu dönemde gereken desteği görüyoruz. Şeker istemeyi arkadaşlarımızdan duyduk. Biz de gelir diye umut ederekten sabah arayalım dedik. Ama bu kadar erken geleceğini tahmin etmiyordum işin açıkçası. Çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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