Belediye Çocuk Yuvamızda "Yazlık Sinema" Gösterisi

Minik öğrencilerimiz ve aileleri Belediye Çocuk Yuvamızın ferah bahçesinde yazlık sinema keyfi yaşadı.

Minik öğrencilerimiz ve aileleri Belediye Çocuk Yuvamızın ferah bahçesinde yazlık sinema keyfi yaşadı.

Çocuklarımız, aileleri ve öğretmenleri ile bir arada, patlamış mısır ve eğlenceli "Sihirli Ejder" filmi eşliğinde unutamayacakları bir gece yaşadı.

Pandemi dolayısıyla güncellenmemiş fiyatlarımız ve hizmet odaklı yaklaşımımızla, çocuklarımız ve ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

Kaynak: Habermetre