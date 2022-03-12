Belediye Çocuk Bakımevi'nde İstiklal Marşı coşkusu - Haberler

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Belediye Çocuk Bakımevi'nde İstiklal Marşı coşkusu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Belediye Çocuk Bakımevi'nde İstiklal Marşı coşkusu

Kastamonu Belediyesi Çocuk Bakımevi'nde, İstiklal Marşı'nın kabulünün 101'inci yıldönümü öğrenciler tarafından coşkuyla kutlandı.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu Belediyesi Çocuk Bakımevi'nde, İstiklal Marşı'nın kabulünün 101'inci yıldönümü öğrenciler tarafından coşkuyla kutlandı.

İstiklal Marşı'nın kabulünü coşkuyla kutlayan Kastamonu Belediyesi Çocuk Bakımevi öğrencileri, düzenlenen etkinlikte temsili olarak Mehmet Akif Ersoy tarafından İstiklal Marşı'nın yazılma anlarını canlandırdı. Çocuklar son olarak İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan okudu. - KASTAMONU

Belediye Çocuk Bakımevi'nde İstiklal Marşı coşkusu

Belediye Çocuk Bakımevi'nde İstiklal Marşı coşkusu

Belediye Çocuk Bakımevi'nde İstiklal Marşı coşkusu

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Kastamonu, Çocuk, Yerel, Haberler

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