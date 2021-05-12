Belediye çalışanlarına bayram öncesi maaş, ikramiye ve promosyon ödemesi yapıldı
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Belediye çalışanlarına bayram öncesi maaş, ikramiye ve promosyon ödemesi yapıldı

Belediye çalışanlarına bayram öncesi maaş, ikramiye ve promosyon ödemesi yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, belediye çalışanlarının maaşlarının, ikramiyelerini ve promosyonlarının Ramazan Bayramı öncesi ödendiğini açıkladı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, belediye çalışanlarının maaşlarının, ikramiyelerini ve promosyonlarının Ramazan Bayramı öncesi ödendiğini açıkladı.

Belediye çalışanlarının, Ramazan Bayramı öncesinde ihtiyaçlarını karşılamaları açısından böyle bir çalışma yaptıklarını belirten Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse; "Safranbolu Belediyesi olarak büyük bir aileyiz. Bu aidiyet içerisinde hem Safranbolu'muzu hem de birbirimizi düşünerek hareket ediyoruz. Bu vesile ile bir kez daha, değerli mesai arkadaşlarımın aileleriyle birlikte sağlıklı ve mutlu günlerde harcama yapmalarını diliyor ve bayramlarını kutluyorum" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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