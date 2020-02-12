Belediye çalışanlarına bağımlılık yapan zararlı maddeler anlatıldı

12.02.2020 14:40 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:40

Melikgazi Belediyesi'nde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından belediye personeline 'sağlığa zararlı ve bağımlılık yapan maddeler' eğitimi verildi.



Farkındalığı artırmak, gençleri ve aileleri bağımlılık yapan maddelerden uzak tutmak, toplumsal bilinci artırmak amacı ile gerçekleştirilen seminerde Narkotik görevlileri sunum eşliğinde bilgi verdi. Narkotik maddelerin sokak isimleri, şüpheli mekanların nereler olduğu, bağımlılık yapan madde kullanımının sonuçları ve zararlı maddelerin kullanımını engellemek için alınması gereken tedbirler personele anlatıldı.



Amaçlarının toplumsal farkındalık oluşturmak ve belediye personelini bilinçlendirmek olduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Vatandaşlarımızın karşılaştıkları her türlü sorunla ilgileniyoruz. Madde bağımlılığının gelişme, yayılma, kullanma ve temin edilme gibi evrelerinde hep birlikte topyekün bir mücadele vermemiz gerekiyor. Bu seminerin farkındalığı artıracak bir çalışma olacağını ve konu hakkında personelimizin bilgisinin de artacağını düşünüyorum." dedi



Madde bağımlılığının son yıllarda arttığına dikkat çeken ve bu konuda kararlılıkla mücadele edilmesi gerektiğine vurgu yapan Başkan Palancıoğlu, "Kayseri'de son dönemlerde madde bağımlılığı ile ilgili etkin çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmaları yürüten arkadaşlarımıza burada teşekkürlerimi ve minnetlerimi iletiyorum. Madde bağımlılığı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de maalesef yaşamın bir parçası haline geldi. Toplumsal sorunlarla mücadele ederken kararlı olmak gerekiyor ancak kararlı olmak kadar bu konuda bilgili de olmak gerekiyor." şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA