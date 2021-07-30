Belediye Çalışanlarımıza Hayırlı ve Uğurlu Olsun

Alaşehir Belediyesi ve Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası ( TÜM-BEL-SEN) arasında imzalanan sosyal denge tazminat sözleşmesi, belediyemizde memur kadrosunda çalışan mesai arkadaşlarıma hayırlı ve uğurlu olsun .