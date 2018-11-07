Belediye çalışanları lösemiye dikkat çekti

MANİSA'nın Alaşehir Belediyesi çalışanları, Lösemili Çocuklar Haftası'nda farkındalık yaratmak için kurum önünde bir araya gelip, maske taktı.

Belediye çalışanları, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Alaşehir Belediyesi önünde bir araya geldi. Belediye çalışanlarına, Alaşehir Belediye Başkanı MHP'li Ali Uçak da destek verdi. Mayıs ayı başında göreve başlayan Başkan Uçak, bir süre önce yaptığı açıklamada, 11 ay boyunca alacağı maaşını Mehmetçik Vakfı ile LÖSEV'e bağışlayacağını söylemişti.

Topluluk adına konuşan Başkan Uçak, Lösemili Çocuklar Haftası, minicik bedenlerde olan kocaman yüreklerin sevgiyle kucaklaşacağı, toplumsal farkındalığın oluşturulacağı bir haftadır. Son yıllarda maalesef lösemi vakalarında artış olmakta, özellikle bebeklerde ve 3 yaşın altındaki çocuklarda yoğunlaşmaktadır. Lösemi hakkında tek tesellimiz tedavi edilebilir olmasıdır. Dileğimiz sadece bir gün değil, tüm yıl lösemili çocuklarımıza sahip çıkılmasıdır. Bizler hem şahsım hem de Alaşehir Belediyesi olarak her zaman kardeşlerimizin yanında olmaya söz veriyoruz. Lösemiyle savaşta en küçüğünden, en büyüğüne kadar minik yüreklerin yanında yer almanın en büyük ve en etkili güç olacağına inanıyorum dedi.

Topluluk daha sonra, farkındalık yaratmak amacıyla maske taktı.