Belediye Çalışanları Lösemili Çocuklar İçin Maske Taktı

Görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesinin çalışanları, Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla farkındalık oluşturmak için maske taktı.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı çalışanları, "Maskeme Değil Gözlerime Bak" sloganıyla düzenlenen etkinlikle maske takarak, lösemili çocuklara yönelik farkındalık oluşturdu.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, yaptığı açıklamada, lösemi ile mücadele eden herkese acil şifa dilediğini belirterek, bu mücadelede onların yanında olduklarını söyledi.

Belediye olarak toplumda engelleri kaldırmak amacıyla birçok projeye imza attıklarını dile getiren Yaman, şunları kaydetti:

"Down sendromlu çocuklarımızın sosyalleşmesi için Down Kafe açtık. 'Otizme Mavi Işık Yak' çalışmasına destek vererek Mardin Masa birimini mavi renkte ışıklandırdık. Bunun yanında engelli dostu belediye olarak birçok projeye imza attık. Yaptığımız bu çalışmalarla hem farkındalık oluşturmak istedik hem de kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaştırmayı hedefledik."

Lösemi Çocuklar Haftası dolayısıyla çalışanların birimlerinde maske ile hizmet verdiğini dile getiren Yaman, "Böylece kardeşlerimizin yaşadıklarını hem çalışanlarımız anlamaya çalıştı hem de oluşturdukları farkındalıkla başkalarının da anlamasına vesile oldu." dedi.

Yaman, çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.