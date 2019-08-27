Belediye çalışanları kan bağışı yaptı

27.08.2019 15:40

Battalgazi Belediyesi çalışanları, Kızılay'a kan ve kök hücre bağışında bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye ile Malatya Kızılay Kan Merkezi iş birliğinde kampanya düzenlendi.

Belediye çalışanları, Kızılay Kan Merkezinin belediye binasında açtığı stantta kan bağışında bulundu.

Battalgazi Belediyesi Başkan Vekili Zafer Kırçuval, kan bağışının sosyal sorumluluk olduğunu belirterek, "Vereceğimiz bir ünite kanın bir hayat kurtaracağından şüphemiz yok. Personellerimize teşekkür ediyorum. Bundan sonra bu tür kampanyalara destek olacağımızı belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA