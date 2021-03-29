Bağcılar Belediyesinden 15 dakikalık kitap okuma etkinliği

Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi ve Göztepe Spor Kompleksi personeli, Kütüphane Haftası dolayısıyla kitap okuma faaliyeti düzenledi.

Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi ve Göztepe Spor Kompleksi personeli, Kütüphane Haftası dolayısıyla kitap okuma faaliyeti düzenledi.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kütüphane Haftası sebebiyle okuma kültürü kazandırmak amacıyla farkındalık içeren bir etkinliğe imza atıldı.

Bu kapsamda Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi ve Göztepe Spor Kompleksi personeli "Kitap Okuma" programı gerçekleştirdi. Etkinliğe, kültür merkezi ve spor kompleksi çalışanlarının tamamı katılım gösterdi. Planlanan doğrultuda personelin her biri kendi görev alanında aynı anda 15 dakika kitap okudu.

Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Kitabın yerini hiçbir şey tutmaz. Programımızın amacı da topluma kitap sevgisi aşılamaktı. İnşallah burada yaptığımız bu okumayla birlikte dikkati çekeriz ve kitap okuma kültürünü kazandırmış oluruz. Kitap okumak için zaman ayırmalıyız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kübra Kara