Belediye çalışanları, çevre kirliliğine karşı farkındalık oluşturmak için bisikletleriyle iş...
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi çalışanları, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nü bisikletleriyle görevli oldukları kurumlara giderek kutladı.
03.06.2020 16:15 | Son Güncelleme: 03.06.2020 16:15
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi çalışanları, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nü bisikletleriyle görevli oldukları kurumlara giderek kutladı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ulaştırma Daire Başkanlığında görevli personeller, çevre kirliliğine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla bisikletleriyle iş yerlerine gitti.
Etkinlik kapsamında belediye çalışanları, vatandaşları da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında temassız ulaşım ve sosyal mesafe konusunda uyardı.
Kaynak: AA