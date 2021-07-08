Belediye çalışanlarının merakı kedinin kurtuluşu oldu
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Belediye çalışanlarının merakı kedinin kurtuluşu oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde çuvala koyulmuş ve ağzı iple bağlanmış kedi, belediye çalışanları tarafından son anda kurtarıldı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde çuvala koyulmuş ve ağzı iple bağlanmış kedi, belediye çalışanları tarafından son anda kurtarıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri, Serdivan ilçesi Esentepe Mahallesi'nde bulunan su deposuna giderken yolda bir çuvalın hareket ettiğini gördü. Ekipler merak ederek çuvalın yanına gittiklerinde, ağzını açtıkları çuvalın içinde nefes almakta zorlanan bir kedi buldu. Ekiplerin kediyi çuvaldan çıkartma anları ise saniye saniye kaydedildi. - SAKARYA

Belediye çalışanlarının merakı kedinin kurtuluşu oldu
Belediye çalışanlarının merakı kedinin kurtuluşu oldu
Belediye çalışanlarının merakı kedinin kurtuluşu oldu
Belediye çalışanlarının merakı kedinin kurtuluşu oldu
Belediye çalışanlarının merakı kedinin kurtuluşu oldu
Belediye çalışanlarının merakı kedinin kurtuluşu oldu
Belediye çalışanlarının merakı kedinin kurtuluşu oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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