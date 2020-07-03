Belediye çalışanından kayrak taşıyla Çöpçüler Kralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Belediye çalışanından kayrak taşıyla Çöpçüler Kralı

Duvarı tuval, kayrak taşlarını ise boya gibi kullanan Gaziemir Belediyesi çalışanı Gürel Gürel, ilçenin duvarlarını adeta nakış gibi işliyor.

Belediye çalışanından kayrak taşıyla Çöpçüler Kralı
03.07.2020 10:00 | Son Güncelleme: 03.07.2020 10:04

Duvarı tuval, kayrak taşlarını ise boya gibi kullanan Gaziemir Belediyesi çalışanı Gürel Gürel, ilçenin duvarlarını adeta nakış gibi işliyor. Gaziemir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesini sanat atölyesine çeviren Gürel, çalışmalarıyla harika eserler ortaya çıkarıyor, kente estetik katıyor. Çalışmalarıyla kenti ziyaret edenlerin ilgisini çeken Gürel Gürel, Kemal Sunal'ın Çöpçüler Kralı filminde hayat verdiği Apti Şakrak karakterinin kayrak taşından görselini yaptı.

Gaziemir Belediyesinin yeni Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesinin yanındaki trafo duvarına, sevenlerinin gönlünde Çöpçüler Kralı olarak yer edinen Kemal Sunal'ın kayrak taşıyla resmini yapan Gürel Gürel, "Belediye Başkanımız Halil Arda yeni şantiyemiz için bir çalışma yapmamı istedi. Bunun üzerine ben de Çöpçüler Kralı filminde temizlik işçisi olarak görev yapan Apti Şakrak karakterinin görselini yaptım. Kayrak taşından yaptığım 2,5 metre genişliğindeki 3 metre yüksekliğindeki çalışmayı 3 haftada tamamladım. Şantiyemizin yanındaki diğer trafonun duvarına ise Temizlik İşleri Müdürlüğümüzle özdeşleşen 'Biz temiz insanlarız' sloganını yazdım. Bu şekilde bu çalışmamız temizlik işleriyle bütünleşmiş oldu" diye konuştu.

Şantiye içinde sanat atölyesi

Gaziemir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesinde kendisine tahsis edilen odayı adeta sanat atölyesine çeviren Gürel Gürel, çalışmalarını burada yapıyor. Gürel Gürel yapacağı çalışmaları önce tasarlıyor, ardından kafasındakileri kara kalemle kağıda döküyor ya da bilgisayarda çizim yapıyor. Eserlerinin tasarımını ve hazırlığını atölyesinde yapan Gürel, daha sonra kayrak taşlarıyla motifi çıkarıyor ve duvara monte ediyor. Bunu yaparken bazen makine, bazen de çekiç kullanıyor. Bayındır bölgesinden gelen kayrak taşı ile andezit taşı kullanarak çalışmalar ortaya koymaya çalıştığını belirten Gürel, "Bu işte uygun renk ve desende taşı seçebilmek çok önemli. Bazen hayal ettiğiniz taşı bulamayabiliyorsunuz ya da çalışmanın sonunda 'keşke o taşı değil de diğerini kullansaydım' diyebiliyorsunuz. Her işte kendimi biraz daha geliştirmeye özen gösteriyorum. Bir önceki çalışmamda hatalar varsa onları düzeltiyorum. Kayrak taşını uygun şekilde monte ettiğim zaman gerçekten de göz dolduran tasarımlar ortaya çıkıyor. Bu da bana gurur veriyor. Yaklaşık 10 yıldır Gaziemir'deki trafo, kültür merkezi, spor salonu ve okul duvarlarını kayrak taşı ile zenginleştirmeye çalışıyorum" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi Haber
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Son Dakika: Memur ve emeklinin maaş zammını belirleyecek haziran ayı enflasyonu açıklandı Haber
Son Dakika: Memur ve emeklinin maaş zammını belirleyecek haziran ayı enflasyonu açıklandı
Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi! Haber
Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi!
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar Haber
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Mahalleye yayılan kötü koku, cansız bedeni ortaya çıkardı Haber
Mahalleye yayılan kötü koku, cansız bedeni ortaya çıkardı
Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı Haber
Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı
Son Dakika: Yılın ilk 6 aylık enflasyonuna göre emekli ve memur yüzde 5,75 zam alacak
Son Dakika: Yılın ilk 6 aylık enflasyonuna göre emekli ve memur yüzde 5,75 zam alacak
Son dakika: Elektrikte Ağustos ayı itibarıyla Yeşil Tarife'ye geçiliyor! İsteyen her vatandaş kullanabilecek
Son dakika: Elektrikte Ağustos ayı itibarıyla Yeşil Tarife'ye geçiliyor! İsteyen her vatandaş kullanabilecek
Uygur Türklerine yaptırılan 13 tonluk üründe insan saçı tespit edildi
Uygur Türklerine yaptırılan 13 tonluk üründe insan saçı tespit edildi
Zalim bakıcı 3 yaşındaki çocuğa işkence etti, 7.5 yıl hapis cezası aldı; aile karara isyan etti
Zalim bakıcı 3 yaşındaki çocuğa işkence etti, 7.5 yıl hapis cezası aldı; aile karara isyan etti
TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti
TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti
Öfkeli kadın, tartıştığı erkeği sokak ortasında evire çevire dövdü
Öfkeli kadın, tartıştığı erkeği sokak ortasında evire çevire dövdü
Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor
Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Koronavirüs salgını döneminde Uludağ'da 1500 ağaç kesildi, doğaseverler tepkili
Koronavirüs salgını döneminde Uludağ'da 1500 ağaç kesildi, doğaseverler tepkili
Erdoğan, Özhaseki'nin çay isteğine esprili yanıt verdi
Erdoğan, Özhaseki'nin çay isteğine esprili yanıt verdi
Ahlaksız çete çökertildi! Evini fuhuş için kullandıran kişilere, kadınları sunmuşlar
Ahlaksız çete çökertildi! Evini fuhuş için kullandıran kişilere, kadınları sunmuşlar
Barcelona, Çağlar Söyüncü için 60 milyon euroyu gözden çıkardı
Barcelona, Çağlar Söyüncü için 60 milyon euroyu gözden çıkardı
Galatasaray ile anılan Max Kruse'nin yeni takımının Stuttgart olduğu yazıldı
Galatasaray ile anılan Max Kruse'nin yeni takımının Stuttgart olduğu yazıldı
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı
ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı
Kendisini fuhşa zorlayan şahsı başından vuran kadın yakalandı
Kendisini fuhşa zorlayan şahsı başından vuran kadın yakalandı
Hakkında inceleme başlatılan TikTok hangi verileri topluyor? İşte uygulamanın madde madde ulaştığı bilgiler
Hakkında inceleme başlatılan TikTok hangi verileri topluyor? İşte uygulamanın madde madde ulaştığı bilgiler
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup...
Kalabalık minibüs görüntülerine isyan eden Bakan Koca, en çok vakanın olduğu 5 ili verdi
Kalabalık minibüs görüntülerine isyan eden Bakan Koca, en çok vakanın olduğu 5 ili verdi
Diyarbakır'da esnaf, maske takmayanlara tepki gösterdi: Cinayet işlemiş gibi görüyorum
Diyarbakır'da esnaf, maske takmayanlara tepki gösterdi: Cinayet işlemiş gibi görüyorum
Amsterdam'ın ünlü sokağı koronavirüs tedbirleriyle açılıyor! Dikkat çeken öpüşme uyarısı
Amsterdam'ın ünlü sokağı koronavirüs tedbirleriyle açılıyor! Dikkat çeken öpüşme uyarısı
Lezzet kentleri anlaşamıyor: Lahmacun sarımsaklı mı olur soğanlı mı?
Lezzet kentleri anlaşamıyor: Lahmacun sarımsaklı mı olur soğanlı mı?
Temel Karamollaoğlu'ndan HDP sorusuna çok konuşulacak yanıt: Türkiye'de ırka dayalı bir parti olmamalı
Temel Karamollaoğlu'ndan HDP sorusuna çok konuşulacak yanıt: Türkiye'de ırka dayalı bir parti olmamalı
Yılanlar depremin habercisi mi? Konunun uzmanı merak edilen soruyu yanıtladı
Yılanlar depremin habercisi mi? Konunun uzmanı merak edilen soruyu yanıtladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Berat Albayrak Devlet Bahçeli Mustafa Varank Bekir Pakdemirli
Magazin Hadise Hülya Avşar Kıvanç Tatlıtuğ Gonca Vuslateri
Spor Ali Koç Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas Zeljko Obradovic Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Karar Bodrum Temmuz İngiltere
Şu an buradasınız: Belediye çalışanından kayrak taşıyla Çöpçüler Kralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.7.2020 10:27:47. #1.15#
title