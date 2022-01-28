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Belediye çalışanı tabancayla kendini vurdu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Belediye çalışanı tabancayla kendini vurdu

Samsun'da bir belediye çalışanı girdiği bunalım sonucu kendini vurarak intihara kalkıştı.

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da bir belediye çalışanı girdiği bunalım sonucu kendini vurarak intihara kalkıştı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atakum Belediyesi'nin santralinde 10 yıldır görev yapan Şenol G.(34), girdiği bunalım sonucu evinde tabancayla kafasından kendini vurdu. Ağır yaralanan Şenol G. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Nişanlı olduğu ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenilen şahsın bunalıma girdiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Belediye çalışanı tabancayla kendini vurdu

Belediye çalışanı tabancayla kendini vurdu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Haber

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