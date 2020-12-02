Belediye caddeye Dağlık Karabağ ismini verdi

- Belediye caddeye Dağlık Karabağ ismini verdi

BURSA - Bursa'da ilçe belediyesi caddenin ismini Dağlık Karabağ olarak değiştirdi.

Büyükorhan Belediye ilçede bulunan caddenin ismini değiştirerek Azerbaycan'ın destan yazarak geri aldığı Dağlık Karabağ olarak değiştirdi. İki ülkenin kardeş olduğunu ifade eden Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz, "Mecliste bulunan bütün gruplarımızla ortak karar alarak Azerbaycan'daki kardeşlerimize verdiğimiz desteği göstermek istedik. Biz 83 milyonun duygularına tercüman olmak istedik. Türkün askeri ve ordusu tarihinde olduğu gibi destanlar yazmaya devam ediyor. Dağlık Karabağ bunun son örneğidir. Türk ordusunun kazandığı zaferleri Türk ordusuna satılmış diyenlere ithaf etmek istiyoruz. Dünyanın en şerefli ordusuna dil uzatanlara bu zaferleri ithaf etmek istiyoruz. Biz her zaman dünyaya yön vermeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK TÜRKER