Belediye Bünyesinde "Sokak Hayvanları Şube Müdürlüğü" Kuruldu

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde, "Sokak Hayvanları Şube Müdürlüğü" kuruldu.

Sokak hayvanlarına yönelik yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekleyen Büyükşehir Belediyesince, hayvanlara daha iyi hizmet sunulması amacıyla şube müdürlüğü oluşturuldu.

Kurulan müdürlük, sokakta kalan hayvanların bakımı, tedavisi, yeme, içme gibi birçok ihtiyacı ile yakından ilgilenecek.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, yaptığı açıklamada, bünyelerinde yer alan hayvan barınağının Türkiye'nin sayılı barınaklarından biri olduğunu söyledi.

Göreve geldikleri günden bu yana sokak hayvanları konusunda hassas çalıştıklarını kaydeden Yaman, günden güne hayvan barınağını geliştirdiklerini belirtti.

Yaman, şunları kaydetti:

"Sokak hayvanları konusundan en başından bu yanan hassas bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gerek personel gerekse ekipman konusunda günden güne gelişen hayvan barınağımızın çalışmaları takdir görüyor. Bu konudaki hassasiyetimizi kurduğumuz Sokak Hayvanları Şube Müdürlüğü ile de gösterdik. Birimimiz son zamanlarda yaptığı çalışmalarla başarısını bir kez daha gösterdi."

Birimin farklı çalışmalarına da değinen Yaman, "Bünyemizde yer alan hayvan ambulansı ve ilimiz genelindeki tüm sokak hayvanlarını tedavi eden birimimiz, tedavisi mümkün olmayan at ve eşek gibi hayvanları İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlere kendi imkanlarıyla sevk ederek tedavilerini sağladı. Sokak hayvanları konusunda örnek olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.