Belediye borçlarının yapılandırılmasında başvuru bir ay uzatıldı
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Belediye borçlarının yapılandırılmasında başvuru bir ay uzatıldı

30.12.2020 13:09 | Son Güncelleme: 30.12.2020 13:13
Belediye borçlarının yapılandırılmasında başvuru bir ay uzatıldı

Gecikmiş vergi borçlarıyla alakalı faiz indirimi başvuruları uzatıldı.

Gecikmiş vergi borçlarıyla alakalı faiz indirimi başvuruları uzatıldı. 31 Aralık 2020 tarihinde sona ereceği açıklanan başvurular, 31 Ocak 2021'e ertelendi. İnegöl Belediyesinden yapılan açıklamada, belediyenin bütün hizmet binalarından ve online olarak 31 Ocak tarihine kadar yapılandırma başvurusu yapılabileceği ifade edildi.

Gecikmiş vergi borçlarının yapılandırılmasında başvurular uzatıldı. İlk yapılan açıklamalarda 31 Aralık 2020 tarihinde sona ereceği duyurulan müracaat müddetinin 31 Ocak 2021'e kadar uzatıldığı duyuruldu.

Resmi gazetede de yayınlanan karar sonrası İnegöl Belediyesinden yapılan açıklamada; koronavirüs salgını nedeniyle evde kalmanın hayati önem taşıdığı bugünlerde vatandaşların işlemlerini kolaylaştıracak önlemler almaya devam edildiği ve bu kapsamda yapılandırma başvurularının belediyeye ait https://ebelediye.inegol.bel.tr adresinden online olarak da yapılabileceği, ayrıca Belediyenin tüm hizmet binalarında da yapılandırmaya ilişkin başvuruların yapılabileceği ifade edildi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı: "Vadesi geçmiş tüm borçların yapılandırılmasına ilişkin başvurular başladı. Faiz indirimi olarak uygulanan yapılandırma kapsamında Belediyemize ait borçların yapılandırılmasında peşin ödeme seçeneği vatandaşımız açısından ciddi avantaj sağlıyor. Bunu yanı sıra ödemede 6-9-12 ve 18 taksit yapma imkanın da sunuluyor. Bu kapsamda gecikmiş borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlarımız 31 Ocak 2021 tarihine kadar İnegöl Belediyesine ait tüm hizmet binaları ve https://ebelediye.inegol.bel.tr web sayfasından online olarak yapılandırma başvurularını yapabilir. Detaylı bilgi için de vatandaşlarımız 153 hatlarından gerekli bilgilere ulaşabilir."

Online başvuru nasıl yapılır?

Online yapılandırma başvurusu için izlenmesi gereken adımlar şu şekilde:

1. Adım https://ebelediye.inegol.bel.tr adresinden "7256 Tecil Başvuru" tıklanır.

2. Adım Gelen ekran üzerinden Hızlı Sorgulama veya Şifre ile Giriş, Mobil İmza ile Giriş, E-Devlet ile Giriş (üyelik ister) seçeneklerinden biri ile giriş yapılır.

3. Adım Yapılandırmaya ait bilgiler listelenir. Taksit seçimi yapılır, ilgili seçeneğin "Başvur" butonu tıklanır ve onaylanır.

Bu adından sonra başvuru işlemine ait bilgi ekrana yansır. Kurumda kayıtlı olan cep telefonuna başvuru alındığına dair SMS gönderilir. Yetkili personel, gerekli incelemeleri yaptıktan sonra tecil işlemi onaylanır. İşlemin sonuçlandığına dair bilgi SMS gönderilir. Gönderilen SMS linki tıklanıp giriş yapıldıktan sonra yapılandırmaya ait bilgilerinizi görüntüleyebilir ve ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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