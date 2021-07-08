Belediye borçlarında yapılandırma işlemleri başladı

Osmaniye Belediyesi, borcu olan vatandaşlara borçlarını yapılandırarak eşit taksitlerle ödeme imkanı sağladı.

Osmaniye Belediyesi, borcu olan vatandaşlara borçlarını yapılandırarak eşit taksitlerle ödeme imkanı sağladı.

Bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile ilgili kanun Resmi Gazete yayınlanarak yürürlüğe girmesinin ardından hareket geçen Osmaniye Belediyesi 7326 sayılı yapılandırma kanunu kapsamında borcu olan vatandaşlara yapılandırma imkanı sundu. Uygun taksit ve vade seçeneklerinden yaralanmak isteyen vatandaşların 31 Ağustos 2021 günü mesai bitimine kadar Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne müracaat etmeleri gerekiyor.

Vatandaşların belediyeye olan borçlarını kapatmak için 18 aya kadar ödeme kolaylığı sağlandığını ifade eden Belediye Başkanı Kadir Kara, "Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yasa kapsamında belediyemize borçları bulunan vatandaşlarımıza yönelik peşin ödeme kolaylığı ve taksitli ödeme imkanı tanımaktadır. Borç yapılandırmasından yararlanacak mükelleflerimizin 31 Ağustos 2021 günü mesai bitimine kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğümüze müracaatta bulunmaları yeterli olacaktır. Vatandaşlarımız kendilerine en uygun taksit ve vade seçeneğinden faydalanabilecek" diye konuştu.

Ayrıca iki ayda bir ödemenin öngörüldüğü yeniden yapılandırmada peşin ödeme, 6 taksit 12 ay vade, 9 taksit 18 ay vade, 12 taksit 24 ay vade ve 18 taksit 36 ay vade seçenekleri bulunuyor. Peşin ödemelerde gecikme faizinin yüzde 90'ı oranında indirim sağlanacak. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı