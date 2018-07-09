Belediye Borçlarında Taksitlendirme Fırsatı

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci yürürlüğe giren 7143 sayılı vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun hakkında bilgiler verdi.

Belediye Başkanı Bahçeci, yapılandırma fırsatı ile vatandaşların Kırşehir Belediyesi'ne olan birikmiş borçlarının ödenmesi noktasında büyük kolaylıklar getirildiğini ve taksitlendirme imkanı sağlandığını belirtti.

Başkan Bahçeci, 18 Mayıs Pazartesi günü yürürlüğe giren "7143 Sayılı vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun" hakkında verdiği bilgide, "Kırşehir Belediyesi'ne olan birikmiş borçlarını kolaylıkla ödenebilecek. Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlarımız başvurularını 31 Temmuz Salı gününe kadar Kırşehir Belediyesi Gelir şefliğine şahsen veya posta aracılığıyla yapabilecekleri gibi belediyemizin resmi sitesi üzerinden de gerçekleştirebilecekler" dedi.

Başkan Bahçeci, yapılandırma hakkında yaptığı açıklamada, "Resmi Gazetede yürürlüğe giren 7143 Sayılı vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun ile vatandaşlarımızın Kırşehir Belediyesine olan borç ödemelerine taksitlendirme imkanı sunulmuştur. Bu yapılandırma kanununun, önceki yapılandırmalardan en önemli farkı, daha evvel yapılandırma kapsamına alınmayan kira ödemeleri ile gelir tarifesinde belirtilen ücretlerin de kanun kapsamına alınarak vatandaşa daha kapsamlı yapılandırma imkanı sunması. Gelir tarifesindeki tüm kalemler yapılandırma kapsamına girmekte. Yine vatandaşlarımızın Belediyemize olan kira borçları da bu kanun kapsamında taksitlendirilecek.

Kanun, Kırşehir Belediyesine olan idari para cezalarının haricindeki tüm borçları kapsıyor. Bu kapsamda taksitlendirmeye giren borçlar; vadesi 31/03/2018 tarihinden önce olan İlan-Reklam Vergisi, Haberleşme Vergisi, Yangın Sigorta Vergisi, Ecrimisiller, Harçlar, Gelir tarifesindeki tüm ücretler, kira ödemeleri, katı atık ücretleri. Belediye'ye olan borçlarını sorgulamak isteyen vatandaşlarımız www.kirsehir.bel.tr adresinden geçmiş borç bilgilerine ulaşabilecek" diye konuştu. - KIRŞEHİR