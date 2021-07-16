Belediye borçlarına kesinti uygulanmayacak
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Belediye borçlarına kesinti uygulanmayacak

Belediye borçlarına kesinti uygulanmayacak
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol - Haberler | Güncel

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, 2021 yılı ağustos, eylül ve ekim aylarında belediye borçlarına kesinti yapılmayacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, 2021 yılı ağustos, eylül ve ekim aylarında belediye borçlarına kesinti yapılmayacak.

Türkiye Belediyeler Birliği'nden (TBB) yapılan açıklamaya göre, 2021 yılı ağustos, eylül ve ekim aylarında belediye borçlarına kesinti yapılmayacak. Açıklamada, "Konuyla alakalı 16 Temmuz 2021 tarihli ve 31543 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, belediyelerin genel bütçe vergi gelirlerinden borçlarına mahsuben yapılan kesintiler, 2021 yılı ağustos, eylül ve ekim aylarında yüzde sıfır olarak uygulanacak. Alınan kararın belediyelerin yaz dönemi hizmetlerini kolaylaştırması bekleniyor." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol

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