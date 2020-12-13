Belediye borçlarına ilişkin yapılandırma işlemleri sürüyor

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, vergi ve cezalara getirilen düzenlemeyle vatandaşın belediyeye olan borçlarını 31 Aralık'a kadar yapılandırabileceklerini bildirdi.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, vergi ve cezalara getirilen düzenlemeyle vatandaşın belediyeye olan borçlarını 31 Aralık'a kadar yapılandırabileceklerini bildirdi.

Tepebaşı Belediyesi'nden yapılan açıklamada, belediyeye olan vergi borçlarının, 7256 sayılı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun kapsamında yapılandırılma işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Yapılan açıklamada, belediyeye borcu olan ve ilgili kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen vatandaşların en geç 31 Aralık tarihine kadar Tepebaşı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne başvurması gerektiği ifade edildi. Peşin ödeme yapılması halinde gecikme faizinin yüzde 90 oranında silinmesi imkanının bulunduğu yapılandırma kapsamında borçlar 2 aylık dönemler halinde 6, 12 ve 18 taksitte ödenebiliyor.

Vatandaşlar, 7256 sayılı yapılandırma için başvuru formunu Tepebaşı Belediyesi'nin "tepebasi.bel.tr" adresli web sitesinden temin edebiliyor. Konu hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar ise, 444 44 26 numaralı Mavi Masa hattından Tepebaşı Belediyesi'ne ulaşabiliyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı