Belediye borçları e-belediye üzerinden yapılandırılacak
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Belediye borçları e-belediye üzerinden yapılandırılacak

18.12.2020 14:34 | Son Güncelleme: 18.12.2020 14:38
Belediye borçları e-belediye üzerinden yapılandırılacak

Osmaniye Belediyesine borcu olan mükellefler borç yapılandırmalarını e-belediye üzerinden online olarak yapabilecekler.

Osmaniye Belediyesine borcu olan mükellefler borç yapılandırmalarını e-belediye üzerinden online olarak yapabilecekler.

Resmi Gazetede vadesinde ödenmemiş kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin yayımlanan karar uyarınca belediyeye borcu olan mükellefler borç yapılandırmalarını e-belediye üzerinden gerçekleştirebilecekler.

Osmaniye Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Belediyeye borcu olan mükellefler borç yapılandırma işlemlerini kurum internet sitesinde yer alan e-belediye uygulaması üzerinden yapılabilecekler. Vatandaşlarımız belediyeye gelmeden internet üzerinden borçları için taksitlendirme işlemlerini gerçekleştirebilecek. Uygulama sayesinde Covid-19 salgını sebebi ile evlerinden çıkamayan vatandaşlarımız kurumsal internet sitesindeki e-belediye uygulaması üzerinden aşamaları takip ederek borç taksitlendirme işlemlerini hızlı bir şekilde yapmış olacak. Vatandaşlarımızın ayrıca belediyeye olan borçlarını e-belediye uygulaması üzerinden sadece kredi kartı ile ödeyebiliyor" denildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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