Belediye binasında çıkan yangın korkuttu AYDIN'ın Söke ilçesinde, belediye binasında klimanın motorundan çıkan yangın paniğe neden oldu.

AYDIN'ın Söke ilçesinde, belediye binasında klimanın motorundan çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Söke Belediye binasının 3. katında çıktı. Park ve Bahçe İşleri Müdürlüğü'nün bulunduğu katın balkonunda bulunan klimanın motorundan bir anda alev yükselmeye başladı. Belediye çalışanlarının haber vermesiyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere ilk müdahaleyi personel yaparken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Kaynak: DHA