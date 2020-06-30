Belediye binası önündeki "George Floyd" protestoları devam ediyor - NEW ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu siyahi Amerikalı George Floyd'un hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ve ülke geneline yayılan protestolar kapsamında New York'ta toplanan göstericiler, belediye binası çevresindeki gösterilerine devam etti.

ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu siyahi Amerikalı George Floyd'un hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ve ülke geneline yayılan protestolar kapsamında New York'ta toplanan göstericiler, belediye binası çevresindeki gösterilerine devam etti. Göstericiler, belediye binası etrafındaki heykellerden bazılarını siyaha boyarken bazı heykellerin ağzına ve gözlerine bant yapıştırdı. Kaynak: AA