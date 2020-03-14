Belediye binası dezenfekte edildi
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Şehitkamil, Güncel

Belediye binası dezenfekte edildi

Korona virüse karşı yayılmayı önleyici tedbir çalışmaları kapsamında Şehitkamil Belediyesi hizmet binası detaylı bir şekilde dezenfekte edildi.

14.03.2020 18:01 | Son Güncelleme: 14.03.2020 18:02
Belediye binası dezenfekte edildi

Korona virüse karşı yayılmayı önleyici tedbir çalışmaları kapsamında Şehitkamil Belediyesi hizmet binası detaylı bir şekilde dezenfekte edildi. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Halkımızın sağlığını çok önemsiyoruz. Halkımıza, hizmet verdiğimiz tüm birimlerimizi detaylı şekilde periyodik olarak dezenfekte ediyoruz" dedi.


Şehitkamil Belediyesi, düzenli olarak ilçe genelinde yürüttüğü temizlik ve dezenfekte çalışmalarını Korona virüs sonrası arttırdı. Korona virüs'e karşı yayılmayı önleyici tedbir çalışmaları kapsamında Şehitkamil Sanat Merkezi, gençlik kütüphaneleri, aile merkezleri ve spor merkezlerinde yürütülen faaliyetlere ara veren Şehitkamil Belediyesi, ilçe genelinde yürüttüğü dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçe genelinde bulunan tüm sosyal tesisler, spor tesisleri, park ve çöp konteynırları insan sağlığına zararsız olan doğal ilaçlarla yıkayarak dezenfekte ediliyor. Şehitkamil Belediyesi bünyesinde hizmet veren tüm birimleri periyodik olarak dezenfekte eden Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, son olarak Şehitkamil Belediyesi hizmet binasını dezenfekte etti.


"Ekiplerimiz, tüm gayretleriyle çalışıyorlar"


Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Korona virüsün yayılmaması ve bir an önce kontrol altına alınması için herkesin üzerine düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmesi gerektiğini vurguladı. Başkan Fadıloğlu, "Korona virüse karşı korunma yollarının en başında hijyen geliyor. Sık sık elleri yıkamak, maske takmak, elleri yıkadıktan sonra antiseptik veya kolonya kullanmak, tokalaşmadan kaçınmak en etkileyici korunma yolları arasında yer alıyor. Tüm vatandaşlarımızdan ricam, hijyen kuralları çerçevesinde hassas davranmalarıdır. Şehitkamil Belediyesi olarak zaten düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz dezenfekte ve temizlik çalışmalarımızı Korona virüs sonrası çok daha fazla arttırdık. Özellikle halkımıza hizmet verdiğimiz alanlarda herhangi bir olumsuz durumun yaşanmaması için önlem amaçlı Şehitkamil Sanat Merkezi'mizde, gençlik kütüphanelerimizde, aile merkezlerimizde ve spor merkezlerimizde yürüttüğümüz faaliyetleri bir süre için durdurma kararı aldık. Ekiplerimiz, halkımızın sağlığını korumak adına tüm gayretleriyle çalışıyorlar. Büyük bir özveri ve fedakarlıkla görevlerini en iyi şekilde yerine getiren ekip arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Korona virüse karşı yayılmayı önleyici tedbir çalışmaları kapsamında çalışmalarımızı arttırarak etkin bir şekilde devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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