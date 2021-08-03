Belediye binalarında hızlı tarama
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Belediye binalarında hızlı tarama

Belediye binalarında hızlı tarama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gemlik Belediyesi'ne ait yapılar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İstanbul Beton Elemanları ve Hazır Beton Fabrikaları (İSTON) şirketi tarafından deprem yönetmeliğine uygunluk yönünden taranıyor.

Gemlik Belediyesi'ne ait yapılar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İstanbul Beton Elemanları ve Hazır Beton Fabrikaları (İSTON) şirketi tarafından deprem yönetmeliğine uygunluk yönünden taranıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İSTON, Gemlik'te belediyeye ait binalarda tarama faaliyetlerine başladı. Çalışmalara Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk ve İmar Şehircilik Müdür Vekili Pınar Taş Ateşli katıldı. Risk analizi çalışması hızlı tarama yöntemi adı verilen çalışma ile yapıların deprem yönetmeliğine uygunluğunu hızla belirleyen İSTON yetkilileri, binaların risk analizlerini çıkarıyor.

İlk Fen İşleri Müdürlüğü ve Katlı Otopark'ta başlatılan çalışmalarda İBB yetkilileri, binaların taşıyıcı kolonlarında sıyırma denilen yöntem ile demirlerin korozyon durumunu belirledi. Bazı kolonlarda ise demire ulaşmadan sıvanın kaldırılması ile yüzey sertliği incelenen betonların dayanımları ölçüldü. Ekipler ayrıca taşıyıcı kolonların boyutlarını ölçerken yerleşimlerini de inceledi.

Bu çalışmalardan elde edilen verilen ile binaların 2. derece deprem risk analizi gerçekleştiriliyor. Çeşitli ölçüm ve değerlendirmeler bir araya getirilerek binanın deprem yönetmeliğini ne kadar karşıladığı belirlenerek olası bir depremde göstereceği performans tahmin ediliyor. Elde edilen veriler bölgenin diğer deprem ve zemin verilerinin ölçüme dahil edilmesiyle risk durumu ortaya çıkarılıyor.

İBB tarafından İstanbul'da ücretsiz gerçekleştirilen bu çalışma ile 500 binden fazla bina incelendi. İstanbul'un çeşitli ilçelerinde incelenen 2000 yılından önce yapılmış binaların yüzde 20'sinin risk barındırdığı ortaya çıkmıştı.

Gemlik'te gerçekleştirdikleri çalışmalar için İSTON yetkililerine teşekkür eden Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, deprem riskinin gündemdeki yerini koruduğunu belirterek atılan adımların değerli olduğunu söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iki yılda yüz binlerce binayı taradığını anlatan Sertaslan "Gemlik yapı stoku itibariyle çeşitlilik gösteriyor. 2 bin öncesi yapılan çok sayıda binamız var. Halihazırda yeni yapılaşma ilçemizin çeşitli noktalarında devam ediyor. Önceliğimiz, hemşerilerimizin deprem tehlikesi olmayan konutlarda güvenle yaşamaları. İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz ile Kentsel Dönüşüm Müdürlüğümüz sağlıklı kentleşme ve kaliteli yapılaşma adına gerekli çalışmalarını yürütüyorlar. Bizler de mahalli idareler olarak bütün risklere karşı gerek siyasi gerek teknik tüm adımları atmaya devam edeceğiz" diye bilgi verdi. - BURSA

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Belediye binalarında hızlı tarama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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