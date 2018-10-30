Belediye, Bin 74 Kadına Okuma Yazma Öğretti

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesinin açtığı kurslarda, 10 ayda bin 74 kadın okuma yazma öğrendi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan himayelerinde başlatılan okuma yazma seferberliğine destek vermek amacıyla okuma yazma kursları açıldı. Kurslar sayesinde 10 ay içerisinde bin 74 kadın okuma yazma öğrenmenin sevincini yaşadı.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, kadınların her alanda en iyi yerlerde olmasını istediklerini belirterek, kadınlara yönelik çalışmalara önem verdiklerini ifade etti.

Kadınların meslek sahibi olmalarının yanında okuma yazma konusunda da eksikliklerinin giderilmesini istediklerini kaydeden Yaman, "Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın ve eşi Hanımefendinin başlattığı bir kampanya vardı. Dolayısıyla bu kampanyaya en aktif destek veren şehirlerden biri olduk." dedi.

Okuma yazma seferberliği kapsamında kentin kırsal mahallelerinde çalışma başlattıklarını ifade eden Yaman, 10 ayda önemli işlere imza attıklarını, okuma yazma öğrenen kadınların hayatlarını kolaylaştırdıklarını bildirdi.

Yaman, "Bu bizi çok mutlu ediyor. Bu çalışmalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.