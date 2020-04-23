Belediye bayrak ve balonlar dağıttı Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. Yılında, çocukları unutmadı.

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. Yılında, çocukları unutmadı.

BaşkanŞahiner, Koronavirüs salgını sebebiyle alınan tedbirler kapsamında bu yıl bayramlarını evlerinde kutlamak zorunda olan çocukların bayramlarını kutlayarak, bayrak ve balon hediye edeceklerini ifade etti.

Başkan Şahiner konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu yıl Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 100. Yılını kutluyoruz. Maalesef dünya geneli ve ülke olarak yaşadığımız bu zor günlerde alınan önlemler sebebiyle evde kalmak zorundayız. Bizde 100. Yıl coşkusunu çocuklarımızla uzaktan da olsa birlikte paylaşabilmek için bayrak ve balon dağıtmaya karar verdik. İnşallah bu zor günlerinden üstesinden birlik ve beraberliğimiz ile daha kolay geleceğiz. Sungurlulu minik Hemşerilerim, umutlu günler yakın, güneşli günler yakın. Sizlerle birlikte el ele, coşkuyla kutlamalar yapacağımız günler yakın. Sizlere güveniyor ve sizleri çok seviyoruz" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA