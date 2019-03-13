Belediye Baştan Adayına Seçim Çalışmalarında Minik Kızı Eşlik Etti

Tavşancıl'da seçim çalışmalarını sürdüren Belediye Başkan adayı Hamza Şayir'e minik kızı Azra da eşlik etti.

12 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Dilovası Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Cumhur İttifakı AK Parti Dilovası Belediye Başkan Adayı Hamza Şayir, çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Zaman mekan farkı gözetmeksizin Dilovası sokaklarında seçim çalışmasını yürüten Şayir, önceki gün yine Tavşancıl'da pazar alanında sürdürdüğü seçim çalışmasında büyük bir sürprizle karşılaştı.

SEÇİM ÇALIŞMASINI KIZIYLA SÜRDÜRDÜ

Tavşancıl Mahallesi'nde ikamet eden Şayir, pazarda esnaf ve vatandaşlarla sürdürdüğü seçim çalışması esnasında karşısında eşi Nurcan Şayir ve minik kızı Azra'yı görünce büyük mutluluk yaşadı. Şayir, minik kızını kucağına alarak seçim çalışmasını birlikte sürdürmeye devam etti.

HİZMETLERİN DEVAMI İÇİN DESTEK İSTEDİ

Minik kızı Azra ile pazarcı esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelen Şayir, 31 Mart'ta yapılacak seçimler için hem Büyükşehir'de hem de Dilovası'nda Cumhur İttifakına destek isterken, Kocaeli'nin ve Dilovası'nın hizmetlerin devamı için Cumhur İttifakı'na ihtiyacı olduğunu belirtti.

İşte yürekleri ısıtan o görüntüler;