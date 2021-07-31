BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN OLUNUR(İLAVE REVİZYON PLANI)

Muş Merkez sınırları içerisinde NİP-49606943 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli ilave revizyon Nazım İmar Planı ile UİP-49979278 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Plan 07/07/2021 tarih 63 sayılı Belediye Meclis kararı ile kabul edilmiştir.

Muş Merkez sınırları içerisinde NİP-49606943 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli ilave revizyon Nazım İmar Planı ile UİP-49979278 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Plan 07/07/2021 tarih 63 sayılı Belediye Meclis kararı ile kabul edilmiştir. Planlara ait paftalar 30/07/2021 tarihinden itibaren 30 gün süre ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde, Belediye İlan Panolarında ve Belediye Web sitesinde askı ilana çıkarılmıştır 3194 sayılı İmar Kanunu ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümleri gereğince imar planlarının değişiklik sınırları içerişinde yapılacak itirazların yazılı olarak Muş Belediyesine yasal süre içerisinde iletilmesi gerekmektedir. İtiraz olmaması halinde planlar askı süresine müteakiben kesinleşeceği ilan olunur. İlgili Meclis Kararı 705 KB indir İlave Revizyon Planı(jpeg) 102146 KB indir İlave Revizyon Planı(pdf) 87744 KB indir Plan-Notlari_30_07_2021 444 KB indir

Kaynak: Habermetre