Belediye Başkanlığımıza Ziyaret

Direniş Günlüğü Gerze'de Bir Doğa Mücadelesi yazarı Ferhat Hançer beraberindeki heyet ile birlikte Belediye Başkanımız Barış Ayhan'ı makamında ziyaret etti.

Direniş Günlüğü Gerze'de Bir Doğa Mücadelesi yazarı Ferhat Hançer beraberindeki heyet ile birlikte Belediye Başkanımız Barış Ayhan'ı makamında ziyaret etti.

Yazar Ferhat Hançer, günün anısına Belediye Başkanımıza imzalı kitap takdiminde bulunurken Belediye Başkanımız Barış Ayhan nazik ziyaretleri ve anlamlı hediyeleri için Yazar Ferhat Hançer ile konuklarına teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre