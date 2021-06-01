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Belediye Başkanlığımıza Ziyaret

Belediye Başkanlığımıza Ziyaret
Habermetre - Haberler | Toplum

Basın İlan Kurumu Samsun Şube Müdürü Mustafa BAYRAKTAR, Anadolu Ajansı Samsun Bölge Müdürü İsa SANSAR ve Anadolu Ajansı Sinop Temsilcisi Gökhan GÜCÜKLÜOĞLU Belediye Başkanımız Barış AYHAN'ı makamında ziyaret etti.

Basın İlan Kurumu Samsun Şube Müdürü Mustafa BAYRAKTAR, Anadolu Ajansı Samsun Bölge Müdürü İsa SANSAR ve Anadolu Ajansı Sinop Temsilcisi Gökhan GÜCÜKLÜOĞLU Belediye Başkanımız Barış AYHAN'ı makamında ziyaret etti. Heyet, Belediye Başkanımız Barış AYHAN'a günün anısına hediye takdiminde bulundu.

Kaynak: Habermetre

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