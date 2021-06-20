Belediye Başkanlığımız ve Sinoplu Gençlerden Oluşan White Side Topluluğu Birlikteliğiyle Temizlik Kampanyası Gerçekleştirildi.
Belediye Başkanlığımız ve Sinoplu gençlerden oluşan White Side topluluğu birlikteliğiyle temizlik kampanyası gerçekleştirildi.
Belediye Başkanlığımız ve Sinoplu gençlerden oluşan White Side topluluğu birlikteliğiyle temizlik kampanyası gerçekleştirildi.
Sis Düdüğü mevkiinde yapılan çalışmada doğaya zararlı atık ve çöpler temizlendi.
Temizlik kampanyasına White Side topluluğunun yanı sıra; Belediye Başkan Vekilimiz Önder Serdar Öztürk, Belediye Başkan Yardımcımız Aydın Hakan Sönmez, Özel Kalem Müdürümüz Uğur Davas ve Temizlik İşleri Sorumlumuz İsmail Şensoy katılım sağladı.
Kaynak: Habermetre