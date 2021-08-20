Belediye Başkanlığımız bünyesinde 17-18.08.2021 tarihlerinde yapılan geçici işçi alımı sınavı başarı listesi yayınlandı.

Belediye Başkanlığımız bünyesinde 17-18. 08. 2021 tarihlerinde yapılan geçici işçi alımı sınavı başarı listesi yayınlandı.

Belediye Başkanlığımız bünyesinde 17-18. 08. 2021 tarihlerinde yapılan geçici işçi alımı sınavı başarı listesi yayınlandı. Belediye Başkanlığımız bünyesinde 17-18. 08. 2021 tarihlerinde yapılan geçici işçi alımı sınavı başarı listesi ekte sunulmuştur. Geçici işçi asil kazanan listesinde bilgileri bulunan kişilerin ekteki evrakları hazırlayarak 24. 08. 2021 salı günü mesai bitimi sonuna kadar İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir. Geçici işçi asil kazanan listesi içerisinden karşılanamayan talepler için yayınlanan Geçici İşçi Yedek kazanan listesinden alım yapılacaktır. Önemle duyurulur.

Kaynak: Habermetre