Belediye Başkanlığı'nda 9. Yılı Geride Bıraktı

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın Belediye Başkanlığı'nda 9. yılı ve 2. döneminde mazbatayı aldığı günün dolaysıyla basınla akşam yemeğinde buluştu.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın yaptığı konuşmada şöyle dedi: "Belediye Başkanlığı'nda 9. yılım ve bugün 2. dönemimde mazbatayı aldığım gün. Bugüne kadar hep beraber çalıştık, yan yana, kol kola olduk umuyorum ki güzel şeyler yapmışızdır. Biz Belediye Başkanlığı için aday olduğumuzda 52 projeyle çıkmıştık ama daha sonra ilave projelerle 90 proje oldu. Bu 90 projemizin de yüzde 62 tanesi bitti yani yüzde 69'u bitti, yüzde 15'i de bu dönem sonunda bitecekler. Bu projelerimizin yüzde 16'sı da yapılamadı. Bu projelerimiz de; Gazi Ortaokulu'nun oraya alt geçit projesini Karayolları yapacağız dediği için biz yapamadık, e-imar projesini de imar planı bitmediği için yapamadık, Kadın Sığınma Evi yapacağız demiştik bunu da artık Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı müdürlükler yaptığı için yapamadık, bir de uzun vadeli projelerimiz arasında yer alan Üniversite'den başlayarak Bartın'ı tamamen dolaşan raylı sistem projemiz vardı bunu da imar planına koyduk ama yapılması 5-10 sene sonra olur. Ancak imar planına koymasaydık bunu asla yapamazdık. Yani bu projelerimiz de yapılamayacağından değil ileriye dönük olduğu ve bazılarını başka kurumlar yaptığı için yapılamadı. Yoksa projelerimizi askıya aldığımızdan ötürü yapılamamış değiller."

"5 Mayıs'ta Bahçeli Bartın'da"

Bartın'da yapımı tamamlanan çalışmaları toplu açılış töreniyle hayata geçireceklerini ifade eden Belediye Başkanı Cemal Akın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Bartın'a geleceğini ifade etti. Akın, şöyle dedi.

"5 Mayıs'ta açmamız gereken yerler var çünkü Allah nasip ederse, ülkede bir sıkıntı olmazda 5 Mayıs'ta Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli, Bartın'a geliyor. Toplu açılış töreni yapılacak, programı daha netleşmedi. Toplu olarak açılışını yapacağımız projelerimiz arasında Kaynarca Spor Kompleksi ve Yaşam Merkezi var. Buradaki çalışmalar artık bitmek üzere. Kavaklı Yaşam Merkezi, Kadın Danışma Merkezi, Paylaşım Merkezi, Evde Bakım Sosyal Hizmet Merkezi olarak 4 tane işi beraber yapacağımız eski İtfaiye Binasının da güçlendirmelerini yaptık ve bu işler için uyarladık. Burada belli bir yaş üzerinde veya kendi kendine bakamayan vatandaşlarımızın evde temizlikleri yapılacak, kişisel bakımları yapılacak, her gün evlerine sıcak yemek ve tedavileriyle de bizzat ilgileneceğiz. Paylaşım Merkezi'nde de ihtiyaç sahiplerine kıyafet dağıtılacak. Kültür Müdürlüğümüzün sorumluluğunda olacak olan Paylaşım Merkezi için bir arkadaşımızı görevlendirdik, onlar da şuan çalışıyorlar, muhtarlıklara gidiyorlar ihtiyaç sahiplerini belirliyorlar. İnşallah burası da 5 Mayıs'ta hizmete girecek. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'müzü de Sanayi Bölgesi'ndeki 7 bin metrekarelik bir alana sahip yeni alanına taşıdık. Kanlıırmak Yürüyüş Yolu da aydınlatmasıyla birlikte açılmış olacak. İnkumu İskele Mahallesi'ndeki çalışmalar da inşallah 5 Mayıs'a kadar bitmiş olacak. Gazhane Parkı'nın hemen arkasında bulunan sokakta 10 tane dükkan açacağız ve burada yöresel ürünlerimizin satılacağı Kültür ve Sanat Sokağı yapacağız. 2 bin metrekare alan içerisinde bulunan 180 metrekarelik Kavallar Yaşam Merkezi de bitmiş olacak. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün taşınmasıyla boş kalan alanda da Yalı Sevgi Parkı gibi yine sosyal bir alan yapacağız. Yine aynı gölgede 3 bin 500 metrekarelik boş bir alan var burada da Trafik Eğitim Merkezi yapımına başlanacak. Çocuklarımızın erken yaşta trafik güvenliğini en iyi şekilde alarak olası tehlikelere karşı önlemlerini almaları için böyle bir çalışma yapmayı planladık. Burada kuracağımız Trafik Eğitim Parkı'nda, yaya olarak trafikte dikkat etmeleri gereken ne varsa temsili olarak canlandıracağız. Çocuklarımızın görsel olarak sahada eğitilmesine vesile olacağız. Projeleri yapıldı ve inşallah en kısa zamanda da yapılmaya başlanacak. Buraya küçük bir üst geçit de yapacağız. Gölbucağı Mahallesi Mezbaha Sokak'ta bulunan, Bartın Belediyesine ait eski mezbaha binası da Engelsiz Sanat Evi'ne dönüştürülecek. Belediyemize ait olan ve kullanılmayan bu binamızın çok faydalı bir amaçla kullanıma açılacak olması bizleri çok mutlu ediyor. Burada açılacak olan Engelsiz Sanat Evi'mizde eğitim görecek olan evlatlarımızın, özel insanlarımızın mutluluklarına ortak olmak bizim en büyük sevincimiz olacak. Şimdiden bizleri heyecanlandıran ve her aşamasını özenle takip ederek titizlikle üzerinde duracağımız bu mekanı en iyi şekilde tamamlayarak hizmete sunacağız. Bu projemiz de ihaleye çıkmak üzere hazırlandı, etrafı bölündü. İnşallah çalışmalar başladıktan kısa bir süre sonra da tamamlanacak. Mustafa Kemal Atatürk, Çanakkale ve Şehitler Müzesiyle ilgili proje çalışmasına da başladık."

"İnşallah bu müzelerimizi de hayata geçirerek Bartın'a kazandıracağız"

Bartın'da 145 park, 400 kilometre yol ve 600 kilometre kaldırım yaptıklarını anlatan Başkan Cemal Akın, şöyle devam etti.

"Bugüne kadar 145 tane park yaptık, 400 kilometre yol ve 600 kilometre kaldırım yaptık. Yaptığımız yollara da nakit 50 milyon lira para harcadık. Yani aslında şu saydığımız projelere göre çok büyük bir para ve biz bu çalışmaları da tek proje olarak görüyoruz. Hava Lokali'nin oradaki binanın güçlendirilmesi gerekiyordu. Biz bu binayı yıktık ve yeniden inşa ederek konservatuara dönüştüreceğiz. Bu konservatuarda birçok kurs da yer alacak ve çok modern bir bina olacak. Bu projemiz de eğer Belediye Başkanlığı yine bize nasip olursa 3 senede yapılacak projelerimiz arasında yer alıyor. Ben olurum ya da başkası olur ama projelerin çıkması lazım. Bunlar afaki şeyler değil, 380 metrekareden 7 katlı bina olacak. Yine Bartın Belediyesi Bilim Merkezi projesi için çalışmalar devam ediyor. Toplamda bin 600 metrekarelik 2 katlı bu merkezimiz de Karaçay da yapılacak. Bunun içerisini de TÜBİTAK veya Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ya da kendi öz sermayemizle yapacağız. Çağlayan'a Su Müzesi yapacağız. 500 metrekareden toplam bin metrekarelik 2 katlı bir müze olacak ve ben dünyada bir örneğini de görmedim. Biz teknolojik bir su müzesi yapacağız. Biraz masrafı olacak ama biz Allah'ın izniyle bunu da yaparız. Biz hem meşakkatli hem de dedikodusu çok olan alt yapı gibi bir işini bitirdik. Yol işi de asla bitmez. Çünkü biz yaptıkça yollarımız müteahhitlerimizin inşaat çalışmalarından dolayı çok çabuk bozuluyor. Bartın büyüyor, 9 yıl içerisinde hem bina olarak hem de nüfus olarak Bartın 2'ye katlandı. O nedenle yol işleri bitmez ama alt yapıda da sıkıntılı işler haricinde bir işimiz de kalmadı. Doğalgazda da TOKİ'den Kaynarca Yaşam Merkezi'ne kadar olan kısım kaldı, Hükümet Caddesi'nin arkasındaki Kasaplar Sokak ve Yemeniciler Sokak kaldı. Esnafın 'Gerek yok Başkanım, seneye yaparsınız' dedikleri için yapamadık. Demircilerarası ve Tıyırtı tarafından bir alanımız kaldı onun haricinde münferiden bir şey çıkmazsa her yer bitti. Bu kalan yerler de 3 kilometreyi bulmaz biz 1 yılda 90 kilometreyi bitirdiğimiz oldu. Bundan sonrası ya nasip Allah ne dediyse millet neyi teveccüh gösterirse o olur. İnşallah bizi de tekrar hizmet etmek nasip olur." - BARTIN