Belediye başkanlarından "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek Bilecik'te bazı ilçe ve belde belediye başkanları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağış yaptı.

Bilecik'te bazı ilçe ve belde belediye başkanları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağış yaptı. Osmaneli, Pazaryeri, Dodurga ve Bayırköy belediye başkanları yaptıkları açıklamada kampanyaya destek verdiklerini kaydetti. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Dodurga Belde Belediye Başkanı Selim Tuna ve Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, kampanyaya bir maaşını bağışladı. Kaynak: AA