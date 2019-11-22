Belediye Başkanlarından kitap kampanyasına destek

22.11.2019 10:24 | Son Güncelleme: 22.11.2019 10:29

AK Parti Gençlik Kolları tarafından başlatılan kitap kampanyasına, belediye başkanları sosyal medya hesaplarından yayınladıkları videolarla birbirlerine çağrıda bulunarak destek talebinde bulundu.



AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle başlattığı kitap toplama kampanyasına AK Partili belediye başkanları sosyal medya hesaplarından yayınladıkları videolarla destek verdi. İlk olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bin 338 kitap ile destek verdi. Büyükkılıç'ın ardından Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'a kampanyaya destek verme çağrısında bulundu.



Belediye Başkanlarının birbirlerine yaptığı destek çağrısı, sosyal medyada binlerce kişi tarafından izlendi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA